Napoli'den Kim Min Jae için yakın takip!

İtalyan medyası Napoli'nin yeni sezondaki muhtemel transferleri ve takımdan ayrılacak futbolculara dair bir yazı kaleme aldı.



Napoli'de sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Kalidou Koulibaly'nin geleceğinin belirsiz olduğu vurgulanırken, tecrübeli isim yerine adaylardan birinin Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae olduğu belirtildi.



Napoli'nin önceliğinin Koulibaly'nin kontratını uzatmak olduğu ancak şu ana kadar görüşmelerde bir ilerleme kaydedilemediği ifade edildi. Bu gelişmeler sonrası İtalyan ekibinin, 30 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon bonservissiz transfer olma tehlikesi karşısında, bu yaz satış ihtimalini masaya yatırdığı aktarıldı.



Koulibaly ile Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona'nın ilgilendiği belirtilirken, Napoli'de ise Senegalli futbolcu yerine gelebilecek ilk aday Genk forması giyen Jhon Lucumi olarak gösterildi.



Napoli'nin Lucumi dışındaki listesinde ise Feyenoord'un Arjantinli stoperi Marcos Senesi ve Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae olduğu kaydedildi. İtalyan ekibinin, iki futbolcunun durumlarını da yakından takip ettiğinin altı çizildi.





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