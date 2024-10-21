Nani için olay iddia: "Forma hırsızlığı"

Portekizli futbolcu Nani, kendisine imzalaması için uzatılan formayı imzalamasının ardından taraftara geri vermeden sakladığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncu konu hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Twitter
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Nani için olay iddia: 'Forma hırsızlığı'
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21 Ekim 2024 10:19
Fenerbahçe ve Portekiz Milli Takımı'nın eski oyuncusu Nani, ülkesi Portekiz'de forma hırsızlığıyla suçlanıyor. Bir taraftar, imzalaması için Nani'ye EURO 2016 turnuvasının Portekiz Galler yarı final maçında giydiği formayı verdiğini, Nani'nin formayı geri vermediğini iddia etti. Taraftar konu hakkında polise şikayette bulunduğu belirtti.

NANI AÇIKLAMA YAPTI

Portekiz birinci lig takımı Estrela de Amadora futbol yaşamını sürdüren 37 yaşındaki Nani, Perşembe günkü antrenman sonrasında taraftarın imza istediğini ve gerçekten formayı sakladığını itiraf etti. Fakat bu formanın daha önce kendisinden çalındığını belirtti.

Nani, formanın kendisi için manevi bir değeri olduğunu 2016'da Galler'i 2-0 yendikleri yarı finalde bu formayı giydiğini ve karşılaşmada bu forma ile bir gol attığını söyledi.

KAMERA KAYITLARI İLE GÖRÜLDÜ

Olay, medya kuruluşlarının sosyal medyada paylaştığı videoda görüntülendi. Arabasının direksiyonunda oturan Nani, bir anda taraftarın kendisine verdiği formayı arabanın camından yolcu koltuğuna koyuyor ve şöyle diyor: "Formalar evimden çalındı."

Taraftar ise arkasında Nani'nin adının yazılı olduğu formayı internetten 158 euro karşılığında satın aldığı belirtti.



 
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