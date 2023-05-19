en son kendi ülkesinde SC Chabab Mohammedia için oynadı.









Bir dönem Türkiye'den Fenerbahçe ve Kasımpaşa formalarını giyen Faslı oyuncu Nabil Dirar'ın yeni kulübü belli oldu.Kasım 2022'den beri kulüpsüz olan futbolcu, Danimarka 3. lig kulübü Ishoj IF ile el sıkıştı.37 yaşındaki futbolcu, Danimarka ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ishöj, Danimarka 3. Lig'de 4. sırada yer alıyor.Ishöj'ün hocası Erdoğan Aslan, Danimarka basınına yaptığı açıklamada Dirar'ın Danimarka'da ikamet ettiğini ve kulübün oyuncu ile şans eseri temasa geçtiğini söyledi.Aslan, transferin perde arkasını şu sözlerle anlattı:Nabil Dirar, Fenerbahçe forması ile toplam 89 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol attı, 12 de asiste imza attı. Faslı futbolcu, Kasımpaşa'da ise 6 maçta forma giydi. Dirar,