N'Sakala'dan Beşiktaş için flaş itiraflar

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor beğenileriyle Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken ve performansındaki düşüşün de etkisiyle Siyah-Beyazlılar'da kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılık süreci hakkında konuştu.



"UMUT GELDİĞİNDE ANLADIM"



Kadro dışı bırakılmasıyla ilgili N'Sakala "Çok zordu; çünkü daha önce sosyal hayatımda da profesyonel kariyerimde de böyle bir şey yaşamadım. Milli takımdan henüz dönmüştüm ama ondan önce, Umut geldiği zaman bir şeylerin yolunda olmadığını biliyordum" şeklinde konuştu.



"SON MAÇIM OLDUĞUNU BİLİYORDUM"



N'Sakala, "Uzun süre futbol oynamadığınız zaman bu gibi durumları daha yaşanmadan önce sezebiliyorsunuz. İçerdeki Sporting Lizbon maçıydı, aileme ve arkadaşlarıma bunun son maçım olduğunu söylemiştim. Biliyordum" ifadelerini kullandı.



Sözlerine devam eden futbolcu, "Gökhan Töre, Ghezzal ve Rosier gibi oyuncularla konuştum. Birçok oyuncuyla iyi bir bağım vardı. Hissetmiştik. İyi bitirmemiştik, kötü başlamıştık. Takım olarak bir şeyleri hissetmeye başladık. Hepimiz kardeş gibiydik" dedi.



"BAZILARIMIZ YAZIN YOK OLDU"



N'Sakala, "Bazılarımız yazın bir anda yok oldu, Ljajic gibi. Bir gün antrenmana geldim, 'Adem nerede?' diye sordum, kimse cevap veremedi. Daha bir gün önce birlikte çalışmıştık. Kötüydü, o durumda olmak zordu" ifadelerini kullandı.



"KADRO DIŞI KALMAMIN NEDENİN BİLMİYORLAR"



32 yaşındaki sol bek, "Bugüne kadar konuştuğum tüm kulüpler, neden kadro dışı kaldığımı merak etti. 'Ben bile bilmiyorum' dedim. Birden oluverdi. Onlar da belki bedenimde bir sorun vardır diye düşündü. Bir futbolcu için bunları yaşadıktan sonra ayakta kalmak çok zor" diye konuştu.



Kadro dışı kalmasının nedeni hakkında konuşan N'Sakala, şunları söyledi: "Gerçek sebebini öğrenemedim. Bugüne kadar böyle bir yanıt alamadım. Başlangıçta Trabzonspor ile ilgili bir fotoğrafı beğendiğim için olduğunu söylediler. Bunu ilk kez yapmamıştım. Şampiyonluk sezonunda Trabzonspor'a 2-1 yenildiğimiz maç sonrasında da fotoğraf beğendim"



"BAŞKA BİR OYUNCU DAHA BEĞENMİŞTİ"



N'Sakala, "Bu beni çok şaşırttı; çünkü başka bir oyuncunun da o fotoğrafı beğendiğini; ama benim başıma gelenlerden sonra beğenisini çektiğini gördüm. 'Ne oluyoruz ya?' diye düşündüm. Problem bendim. Olanları kabul ettim; çünkü ben profesyonelim" açıklamasını yaptı.



"TÜRKİYE, AVRUPA GİBİ DEĞİL"



Tecrübeli oyuncu, "Böyle karar aldılarsa, tamam. Takımda sorun çıkarmak istemedim. Kazanmamız gerekiyordu ve böyle kazanacaksak benim için bir sorun yoktu. Ama işler daha da kötüleşti. Türkiye'de kadro dışı kalınca takımda duruyorsun, işler Avrupa'daki gibi işlemiyor. Orada kadro dışı kalınca antrenman yapabiliyorsun, kadroda olmasan bile geleceğin için fit kalabiliyorsun, bol şans diliyorlar. Türkiye'de böyle değil, bizzat öğrendim" dedi.



"LEWANDOWSKI İLE KIYASLAYIN"



Röportajdan önce "Aboubakar'ın gitmesi hataydı" ifadelerine açıklık getiren N'Sakala, "Hala böyle düşünüyorum. Aboubakar ile birlikte oynasanız anlarsınız. Çok iyi bir futbolcu. Bir santrfor olarak Aboubakar'ı Lewandowski gibi Avrupa'nın en iyileri ile kıyaslayabilirsiniz" şeklinde konuştu.



"RONALDO GELDİ, ONU İSTİYORLAR"



N'Sakala, "Takımdan ayrıldığı zaman Türkiye'de benzer bir kaliteyi bulmak çok zor olacaktı; çünkü o formundaydı, hızlıydı, teknikti. Onun gibisini fazla göremezdiniz. Arabistan'dan ayrıldığında Ronaldo'yu getirdiler ama 'Aboubakar'ı geri istiyoruz' diyorlar. Bu yeterince anlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.



"ATIBA HALA BENİM KAPTANIM"



Eski Beşiktaşlı son olarak, "Beşiktaş onu geri getirdiği için mutluyum; Atiba'dan sonra o, kaptan gibi. Atiba hala benim kaptanım, sonsuza kadar. Şimdi her şey farklı, böyle devam ederlerse şampiyon bile olabilirler. Umarım iyi noktada bitirirler" ifadelerini kullandı.



YUSUF SARI'NIN FOTOĞRAFINI BEĞENMİŞTİ



Fabrice N'Sakala, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor karşısında 2-1 kaybettiği maçın ardından Yusuf Sarı'nın paylaştığı fotoğrafı beğenerek, Siyah-Beyazlı camianın tepkisini çekmişti.





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