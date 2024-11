Mustafa Reşit Akçay: 'Kupayı Gökhan Şensan'a götüreceğiz'

Lige ilk 8 haftada üst üste 7 galibiyetle lider başlayan Karşıyaka, yıllar sonra yolunun aynı grupta kesiştiği ezeli rakibi Bursaspor'un önünde namağlup zirvedeyken 29 Ekim'de Şensan'ın ani vefat haberiyle sarsıldı. Acı haberin ardından çıktığı Ergene Velimeşespor maçını tek golle kaybederek zirveden inen Karşıyaka, yönetimin üst üste istifalarla düşmesine rağmen son maçta Muşspor'u 2-0 yenerek yarıştan kopmadı.



Oynadığı 10 maçın 8'ini kazanıp, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle kendi puan ve galibiyet rekorunu kıran yeşil-kırmızılılara imza attıktan sonra hem transfer dönemi hem de lig maratonunda açıklama yapmayan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, suskunluğunu DHA'ya bozup camiaya şampiyonluk sözü verdi.



Sezon başında transfer döneminde şampiyonluk hedefiyle kadro kurduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Lige hedeflediğimiz gibi iyi başladık. Hem sportif hem idari açıdan her şey iyi giderken hepimizi şoke eden acı haberi aldık. Gökhan Başkan son günlerde rahatsızdı ama hastaneye yatmadı, takımdan kopamadı. Rahatsızlığına rağmen sezon başından beri olduğu gibi takımın her ihtiyacıyla bire bir ilgilendi. Hep beraber tam bir aile ortamı yakalamıştık. En son 26 Ekim'deki Tokat Pelevnespor galibiyeti sonrası takım otobüsünde taraftar bizi Karşıyaka Çarşı'da karşılayınca sevinci, gülüşü aklımdan çıkmıyor. Allah'ın izniyle sezon sonunda şampiyon olup kupayı ona götüreceğiz" diye konuştu.



"KEŞKE SAĞ OLSAYDI DA 1 MAÇ DAHA KAYBETSEYDİK"



"Ergene Velimeşespor maçında rahmetlinin vefatı, kupa maçı, cenaze, toplantılar derken antrenmandan koptuk, konsantre olamadık" diyen Mustafa Reşit Akçay, "Kafamız sahada değildi. Bu maçın ardından çabuk toparladık ve lige yeniden konsantre olmaya çalıştık. Keşke rahmetli sağ olsaydı da 1 maç daha kaybetseydik" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, şu an kulübün olağanüstü kongre sürecine girdiğini ancak takımı etkileyen, rahatsız edici, performanslarını düşüren bir durum olmadığını dile getirdi.



Akçay, "Kulüpteki süreci bize yansıtmıyorlar. Prim ödemeleri, tesislerdeki yemek, antrenmanlar konusunda bir sıkıntımız yok. Sağ olsun rahmetli Gökhan Bey'in şube yönetiminden Ayhan Gültekin de bizimle bire bir ilgileniyor. Allah razı olsun yanımızdan hiç ayrılmadı. Aksaklığa izin vermedi. Ona da takımımızın büyük saygısı var. Evet çok büyük bir acı yaşadık, tam her şey iyi giderken camia olarak etkilendik, kulüpte kongre süreci var ama bu günleri hep beraber atlatacağız. Karşıyaka camiası bunu aşacaktır. Biz yine kazanmaya, hedefe yürümeye devam edeceğiz. Sezon sonunda inşallah şampiyonluk kupasını Gökhan Şensan'a götüreceğiz" dedi.



SOLUNUM CİHAZIYLA ŞAMPİYON YAPTI



Karşıyaka'da bu sezon taraftarın gönlüne taht kuran Mustafa Reşit Akçay, başarılarla dolu kariyerinde en anlamlı şampiyonluğu 3 yıl önce kazanmıştı. Kariyerinde Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor, Osmanlıspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nü çalıştıran, 2017'de Konyaspor ile finalde Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanıp, Pazarspor ve Ofspor ile 3'üncü Lig'de, Tavşanlı Linyitspor, 1461 Trabzon ve son olarak 2021'de Kocaelispor ile 2'nci Lig'de şampiyonluklar yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Reşit Akçay'ın özellikle Kocaeli'yle hasta hasta kazandığı zafer tarihe geçti.



Pandemi döneminde tam da Kocaelispor'un 2'nci Lig'deki Play-Off maratonunda ağır koronavirüs geçirip hastanelik olan Akçay, takımının 28 Mayıs 2021'de ezeli rakibi Sakaryaspor'la İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finale yedek kulübesinde solunum cihazıyla çıktı. Kocaelispor finali 4-0 kazanarak 1'inci Lig'e yükselirken ardından koronavirüs yüzünden yine hastaneye yatıp entübe edilen Akçay uzun tedavi süreci sonrasında sağlığına kavuştu.



UEFA REKORUNU BURUK KIRDI



UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler ve gruplarda Türk temsilcilerinin başında çıktığı 29 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlikle maç başına 2.07 puan ortalaması yakalayan Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın Avrupa'da gruplarda 8 galibiyet rekorunu geçen hafta Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kırdı. Geçen hafta Tottenham'ı evinde 3-2 yenen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi tarihinde 9 galibiyetle gruplarda en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu. 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Mustafa Reşit Akçay'ın yanı sıra Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'in de 8'er galibiyeti vardı.



YILIN FUTBOLCUSU RODRI'Yi ÜZMÜŞTÜ



Manchester City ile geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'yı kazandıktan sonra 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yla zafere ulaşırken turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen, geçen ay Ballon d'Or ödülünü alarak tarihe geçen dünyaca ünlü yıldız Rodri, kariyerinin ilk golünü Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Osmanlıspor'a atmıştı. 3 Kasım 2016'da İspanya'da oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Rodri, Villareal formasıyla temsilcimizin ağlarını sarsmış ancak Akçay yönetimindeki Osmanlıspor maçı 2-1 kazanmıştı. Rodri'nin Ballon d'Or ödülünü alması sonrası bu maç sosyal medyada yeniden gündem olmuştu.