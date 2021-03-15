Mustafa Muhammed'in pasaportu çalındı!

Galatasaray'ın yeni yıldızı olarak görülen Mustafa Muhammed'in başına geçtiğimi hafta talihsiz bir olay geldi. İstinye Park'a alışverişe giden Muhammed'in çantası çalındı. Çantanın içinde cüzdanın yanı sıra pasaportunun da bulunduğu öğrenildi.



Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre ; Alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarına hırsızlık anı yansıdı ancak hırsızla birlikte cüzdan ve pasaport hala bulunamadı.



MİLLİ TAKIMA GİDEMEYEBİLİR



Mısır Milli Takımı'ndan davet alacak Mustafa Muhammed milli arada pasaportu olmadan Türkiye'den ayrılamayacak. Bu duruma morali bozulan Mısırlı golcü, yetkililerin sorunu çözmesini bekliyor.



MUSTAFA MUHAMMED'İN PERFORMANSI



Süper Lig'in devre arası transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Mustafa Muhammed, performansıyla hem taraftarı hem de teknik ekibi oldukça etkilemişti. Kısa sürede direkt etki göstermesiyle ilk 11'de yerini garantilen Muhammed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 8 maçta 6 gol katkısı yapmayı başardı. Ligin 30. haftasında oynanan Kayserispor deplasmanında ise Falcao ile birlikte çift forvet başlayan Mustafa, skor katkısı yapamadan karşılaşmanın 68. dakikada oyundan alınmıştı.



