Mustafa Muhammed: "Penaltıyı telafi edeceğim"

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed: 'Penaltıyı telafi edeceğim'
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07 Kasım 2021 15:29
Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da, Mustafa Muhammed maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim gibi bir teknik direktörü sahip olmanın kendileri için büyük bir şans olduğunu söyleyen Muhammed, "Çok şanslıyız, Fatih Terim gibi bir hocamız var. Maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Karagümrük maçına da çok iyi hazırlandık." dedi.

Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltıyı da telafi edeceğini söyleyen başarılı futbolcu, "Forvet olarak gol atmayı çok seviyorum ama takıma yardım etmek de önemli. Amacım kahraman olmak değil. Kaçırdığım penaltıyı telafi edeceğim." ifadelerini kullandı.


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