Mustafa Muhammed'e yakın takip!

Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, Afrika Kupası'nda Avrupa ekipleri tarafından yakından takip edilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed'e yakın takip!
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02 Ocak 2022 09:20
Galatasaray, yıldızları Marcao ve Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon Euro'nun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyecek.

Ara transfer döneminde talibi çıkması beklenen diğer isim ise Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek Mustafa Muhammed. Mısır, dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah sayesinde turnuvanın favorisi konumunda. Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Queiroz de Muhammed'i, Salah'la birlikte oynatmayı planlıyor.

BORDEAUX'NUN KAPISINDAN DÖNDÜ

Yıldız futbolcunun performansını İtalyan kulübü Atalanta ve Fransız ekipleri yakından takip edecek.

Turnuva öncesi Muhammed'in bonservisini alan yönetim, toplam 6 milyon dolar yatırım yaptığı 24 yaşındaki Mısırlı 9 numara için yüksek teklifler bekliyor. 24 yaşındaki futbolcu sezon başında Bordeaux'un kapısından dönmüştü.




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