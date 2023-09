Mustafa Kemal Danabaş: 'Fenerbahçe yıldızları sever'

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, FIBA Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın, antrenör ve oyuncu değişikliklerine rağmen bu sezon da camiaya kupalar kazandıracağını söyledi.Geçen sezon FIBA Avrupa Ligi finalinde bir diğer Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden, ING Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding, geçen sezonun oyuncu ve teknik kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Yeni kadrosuyla da sezona iddialı başlayan sarı-lacivertli ekip, ulaşılmamış başarıların hikayesini yazmak istiyor.Yeni yapılanmanın mimarlarından biri olan, sarı-lacivertli kulübün kadın basketbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, FIBA Avrupa Ligi'nde 9 kez Dörtlü Final'e yükselme, 5 kez final oynama, son finalde şampiyon olma, Türkiye liglerinde de geçen sezon olduğu gibi çok sayıda şampiyonluk ve Türkiye Kupası alma başarısı gösteren kadın basketbol takımına bu sezon da çok güveniyor.Kadrodaki yenilenmeyi, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında çalıştırdığı sarı-lacivertli ekibe iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandıran deneyimli antrenör Valerie Garnier'e takımı teslim ederek başlatan Danabaş, Fenerbahçe tarihinde kazanılan çok sayıda kupanın sergilendiği Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Basketbol müzesiyle ilgili, "Türkiye'nin ilk basketbol müzesindeyiz şu anda. Gerek kadın takımımızın gerek erkek takımımızın tarihinde kazanmış olduğu müthiş kupalar var. Bu kupalarla beraberiz. Oyuncularımızın formaları var, ayakkabıları var, çok önemli hikayeler var." diyen Danabaş, çok zorlu, tarihi, Avrupa ve Türkiye liglerinde muhteşem bir sezon geçirdikten sonra kolay olmayan bir sezona başladıklarına dikkati çekti.Danabaş, "Bu apoletleri taşımak her zaman zordur ve çıta yükselmiş durumda. Avrupa Ligi şampiyonluğundan sonra yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. Bu hikayeyi yazarken de tarihimizde ilk defa yarın Lyon'da ASVEL'le Süper Kupa maçına çıkacağız. Önce Süper Kupa hedefimiz var. Daha sonra Türkiye ligi, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Kupası ve en sonunda, tabii nihayetinde de tekrar bir Avrupa Ligi şampiyonluğuyla geçtiğimiz sezonu bu sezon tekrar devam ettirip taçlandırmak istiyoruz. Süper Kupa'yı alıp Türkiye'de Süper Kupa'yı müzesine getiren ilk takım olmak istiyoruz. Türkiye'de Avrupa Ligi'ni ikinci defa kazanan ilk takım olmak istiyoruz. Biz her zaman söylüyoruz; Fenerbahçe, dünyanın en büyük spor kulübü ve bunu bir kez daha herkese ispat etmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.Geçen yıl kupalara ambargo koymuş bir takım olarak sürekli başarı beklentisinin üzerlerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığı sorulan Danabaş, "Psikolojik bir baskı olabilir." diyerek, finalleri hep farklı oyuncularla oynadıklarını, her yeni gelen oyuncunun kulübün geçmişini bildiğini, yabancı oyuncuların bile finale çıkarken Fenerbahçe'nin 4 kez finali kazanamadığının farkında olduğunu dile getirdi.Hissedilen bütün baskılara rağmen Fenerbahçe'nin geçen sezon çok iyi bir final oynadığını ve Avrupa Ligi finallerinde pek görülmeyen bir farkla maçı kazandığını aktaran Danabaş, şöyle devam etti:"Ama o kadar muhteşem bir kadromuz vardı ki... Dünya yıldızlarıyla donanmış ve yıldız oyuncular olmasının ötesinde muhteşem karakterler. Bizim için final, kolay bir maç oldu ama o güne kadar gelmek hakikaten zorluydu, çok zorlu yollardan geçtik. Her şampiyonluğun ayrı bir hikayesi var. Hiç dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değil. Biz yıllarca taraftar olarak bazı şeyleri çok kolay görüyorduk tribünden ama işin içine girince, işin mutfağına girince bu işlerin bu kadar kolay olmadığını, ne tür sıkıntılarla sezon boyu karşılaştığınızı, sakatlıklar, hastalıklar, problemler yaşandığını görüyorsunuz. Bunları yaşıyorsunuz. Sezonun sonunda da bu kupaları aldığınız zaman tatlı bir huzur geliyor insana, keyif geliyor.Geçen sezon çok güzel bir sezondu ve biz bunu böyle tekrarlayacağız. İnşallah camiamıza layık olduğu Süper Kupa'yı da getireceğiz. Arkasından sezon içinde de önümüzde ne hedefler varsa onlara da ulaşmak için bir bir çalışacağız ve inşallah yapacağız kendi bütçemiz doğrultusunda. Belki fark ediyorsunuz; dönem dönem bazı dokunuşlar yapıyoruz. Kısa dönemli dokunuşlar ama onlar da çok ihtiyacınız olduğu için yapılan dokunuşlar. Sanıyorum doğru işler yapıyoruz.""Fenerbahçe geçen sezon çok başarılıydı. Bu sezon hoca değişti. 6 yeni oyuncu geldi, 4 oyuncuyla sözleşme uzatıldı. Aynı başarılara ulaşmakta bir sıkıntı olur mu?" sorusu yöneltilen Danabaş, şunları kaydetti:"Evet, hocamız değişti. Bu tamamen bir önceki hocamızın kendi tasarrufuyla gerçekleşen bir olay. Biz de tekrar, 2019'da aramızdan ayrılan Fransız koçumuz Valerie Garnier ile anlaştık. Çok da mutluyuz şu ana kadar. Kendisi son derece kaliteli bir hoca. Kaliteli bir karakter. Uyum içinde çalışıyor oyuncularıyla, ekibiyle. Müthiş bir iletişim var aralarında. Her şey çok güzel gidiyor. Biz, başkanımızın önderliğinde, camiamıza layık olarak yeni başarılarla tekrar kürsüde yerimizi alacağız inşallah."Fenerbahçe'nin Türkiye'de basketbola olan ilgiyi arttırdığı ve dünyaca ünlü yıldız oyuncuların artık bu lige geldikleri hatırlatılarak, Türkiye'de kadın basketbolunun ne durumda olduğunun sorulması üzerine sarı-lacivertli yönetici, şu değerlendirmede bulundu:"Aslında kadın basketbolu Türkiye'de gerektiği kadar ilgi görmeyen bir dal. Ben buna inanıyorum. En azından voleybol kadar. Çünkü voleybolun bir özelliği var; milli takımlar seviyesinde de çok başarılıyız. Ama maalesef basketbolda, Türk Kadın Basketbol Milli Takımı arzulanan sonuçları şu ana kadar almış değil şu son dönemde. Onun dışında Fenerbahçe hep ilklerin takımı. Yıldız oyuncuları sever. Görüyorsunuz bugün erkek futbolda da takımımızdaki yıldızları. Dünyaca ünlü yıldızlar oynuyor. Çok şükür çok başarılı gidiyor. Başkanımız, hocamız, oyuncularımız sayesinde. Bunun yanında, kadın basketbolda da biz elimizden geldiğince dünyanın en iyi oyuncularını kulübümüzde forma giydirmek için, kulübümüze kazandırmak için çalışıyoruz. Sanıyorum da doğru işler yapıyoruz. Sonuçlar şimdilik gayet iyi gidiyor."Mustafa Kemal Danabaş, Fenerbahçeli taraftarlardan biraz daha kadın basketboluna ilgi göstermelerini ve salonu doldurmalarını isteyerek, "Taraftar bu takıma destek verirse daha da mutlu oluruz. İnşallah gelecek hafta, ayın 4'ünde burada (Metro Enerji Salonu) Avrupa Ligi ilk maçına çıkacağız ve inşallah Süper Kupa apoletiyle, kupamızla çıkacağız. O maçta da tüm taraftarlarımızı Metro Enerji Spor Salonu'na bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Valerie Garnier yönetimindeki Fenerbahçe Alagöz Holding, Süper Lig'de sezona 3'te 3'le iyi bir başlangıç yaptı.Son FIBA Avrupa Ligi şampiyonu sarı-lacivertli ekip, son FIBA Avrupa Kupası galibi LDLC ASVEL ile yarın Fransa'nın Lyon şehrindeki Astroballe'de Süper Kupa şampiyonluğu mücadelesi verecek.Fenerbahçe Alagöz Holding, TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleden galip ayrılarak, tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor.