Mustafa Gürsel: 'Kazanacak bir oyunumuz yok'

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel de maçta galibiyeti hak edecek bir oyun sergilemediklerini anlatarak, "Bizim için nerede oynadığımız fark etmiyor. Kazanmamız gereken maçlara çıkıyoruz ama oyuna baktığımızda kazanacak oyunu takım olarak ortaya koyamıyoruz. Geçen haftaya göre daha dirençli bir oyun vardı ama ofansif, oyun üstünlüğü, pas kalitesi ve topun bizde kalması anlamında yeteri kadar iyi seviyede değildik. Bunu geliştirmemiz lazım. İki takım da maçı kilitledi. İlk yarıda geri pastan dolayı oluşan bir pozisyon verdik. Gereksiz çok geri pas yaptık. Bu da sanırım öz güvenle alakalı. Sahada 2-3 haftadır maç kazanamamanın verdiği bir öz güven sorunu var. Bir gol atsaydık kazanabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.



Gürsel, ortaya konan mücadelenin hakkının beraberlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Beraberlik iki takım için de hak edilen bir sonuçtu. Oyun olarak geliştirmemiz gereken çok yön var. Öncelikle oyun anlamında öz güvenimizi aşmamız lazım. Lig üçüncüsü olan bir takımın sahada daha güvenli, daha pozitif durması lazım. İstediğimizi ortaya koymak için bütün çalışmaları yapacağız. Tuzlaspor maçını kazanırsak, oyuncular öz güveni arkasına alacak ve ondan sonraki süreç farklı olacaktır. Çünkü iyi çalışan bir takımız ve her maç bizim için final. Daha iyi oynayan bir takım haline gelmeyi hedefliyoruz."





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