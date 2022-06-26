"MALATYASPOR'A DEĞİL, KİŞİLERE KIRGINIM"

"TRANSFER TAHTASI KAPALI OLACAK"

SADIK ÇİFTPINAR NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?

"MUSTAFA, SÜPER LİG'İN EN İYİ KANATLARINDAN BİRİ OLABİLİR"

"BEŞİKTAŞ VE KONYASPOR TEKLİF YAPTI"

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Yeni Malatyaspor'da 7 yıl sportif direktörlük yapan, Malatyaspor'a hiçbir zaman kırgın olmadığını sadece 'şahıs'lara kırgın olduğunu dile getirdi. Ali Ravcı, kariyerlerinde önemli yer edindiği Sadık Çiftpınar ve Mustafa Eskihellaç hakkında da konuştu.Öncelikle Malatyaspor'un içinde bulunduğu duruma çok üzüldüğünü ifade eden Ravcı, "Çok büyük bir borç var. Geçen sezon başı kamp başlamadan ayrıldık. Sürecin iyi gitmeyeceğini tahmin edebiliyordum. Çok büyük bir borç yükü var. 7 sene hizmet ettim. Güzel günler yaşadık. Takım Avrupa'ya gitti. Gecemizi gündüzümüze kattık, yeri geldi tesislerde yatıp, kalktık. Hem geçen sezon iyi transferler yapılmadı hem de alınan oyuncular katkı sağlayamadılar. Kulüp de borç yükünün altına girdi. İçeride huzursuzluklar oldu, oyuncuların alacakları sorun oldu. Takım küme düştü. Çok üzgünüm. Bir hastanın gözünüzün önünde eriyip gitmesi gibi bir durum var. Malatyaspor benim yuvam. Kulübümüz 'Sana ihtiyacımız var' derse koşarak gideriz. Kişilere, şahıslara kırgınlığım var. Malatyaspor'a kırgınlığım yok" ifadesini kullandı.Malatyaspor'un transfer yapmasının imkansıza yakın olduğunu belirten Ravcı, "Alt ligde gelirler çok daha düşük. FIFA'da dosyalar var. Transfer kesinlikle kapalı! Transfer tahtasının açılması için çok büyük bir meblağ lazım. Gelinen süreçte iç açıcı bir durum yok. Şimdi genç oyuncular var takımda Kiralık verdiğimiz oyuncular bulunuyor. Birçok oyuncu sözleşmesini feshetti, gitti. Elde oyuncu kalmayınca geçen sezon teknik direktör Cihat Arslan'ın işi zorlaştı. Takımı ayakta tutabilmek için çaba sarf etti. Ama elinizde bir şeylerin olması lazım ki mücadele verebilin. Cihat Arslan'ın sözleşmesi devam ediyor. Kararı yeni yönetim verecek. Önümüzdeki hafta içi bu konu netlik kazanır" diye konuştu.Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferinde büyük rol oynayan Ali Ravcı, futbolcunun kariyeriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:"Sadık Çiftpınar'ın göreve geldiğimizde Akçaabat Sebat'tan almıştık. Kulübü kapanıyordu. Oyuncunun yeteneğini bildiğim için Malatyaspor'a kazandırdım. Malatyaspor'da çok iyi performans sergiledi. Emeğinin karşılığını Fenerbahçe'ye giderek aldı. Fenerbahçe, Türkiye'nin lokomotiv kulüplerinden biri. O takımda şans bulup oynamak zor. Önünde iyi oyuncular vardı. Formayı alamadı. Oradan da ayrılmak zorunda kaldı. Malatya'ya döndü. Sezon içinde yaşadıkları psikolojik olarak onu etkiledi. Sadık'ın da bu tepkilere cevap vermesi hoş değildi. Şimdi Kasımpaşa'ya gitti. Orada da inşallah daha başarılı olur. Sadık, iyi ve çalışkan bir oyuncu. Kendini yenileyen bir oyuncu. Yolu açık olsun."Ali Ravcı, Beşiktaş ve Konyaspor'un Mustafa Eskihellaç için yaptığı transfer teklifini de Sporx aracılığıyla açıkladı. Ravcı, "Mustafa Eskihellaç çok gençken aldığımız bir oyuncuydu. Kişilik olarak da kaliteli bir isim. İşini yapan, üstüne koyarak gitmeye çalışan bir genç kardeşimiz. Elazığspor ve Boluspor'da kiralık oynadı. Kendisini geliştirdi. Geri geldi ve iyi işler yaptı. Teknik adamlar da onu oynatmaya başladı. Mustafa'ya inandım ve güvendim. Forma verdik. O da formanın hakkını verdi. Güven duyulduğunu hissetti, ivme yakaladı. Süper Lig'in en iyi kanat oyuncularından biri olabilir" dedi.Mustafa Eskihellaç ile konuştuğunu anlatan Ravcı, "Kendisiyle konuştum. 'Büyük takımlarda oynama şansın inşallah olur' dedim. Kendisine Beşiktaş'ı bir ilgisi oldu. Sezon içinde Beşiktaş, 'Bonservisini biz alalım, sezon sonuna kadar sizde oynasın ve takıma katalım' demişti. İşin maddi tarafında anlaşma olmadı. O dönem Konyaspor da devredeydi. Konyaspor ise "Futbolcu bizde kalacak, bizde oynayacak" diye bir sözleşme sunmuştu. Konu sürüncemede kaldı. Sezon sonu beklendi. Böyle bir durum var. Yeni yönetim ne karar bilemiyorum. Bildiğim tek şey var; Mustafa ve Tetteh para kulübe para kazandırarak gidecek. Bunu net biliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.