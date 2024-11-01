Mustafa Çakır, Türkiye Hokey Federasyonu başkanı seçildi

Mustafa Çakır, tek aday olarak girdiği Türkiye Hokey Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurul ve 8'inci Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkan seçildi.
Türkiye Hokey Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na 271 delegeden 177'si katıldı. Mustafa Çakır, 173 oy alarak 4 yıllığına Türkiye Hokey Federasyonu başkanı seçildi. 2021-2024 yılları Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 4 oy geçersiz sayıldı.
Mustafa Çakır'ın yönetiminde, "Bayram Yüksel, Yasin Yükseler, Muzaffer Demir, Abdullah Kodek, Mustafa Duru, Mehmet İnançlı, İsmail Fetullah Eryoldaş, Veysi Koyun, Doruk Uğurer, Hilva Çilkız" yer aldı.
Türkiye Hokey Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na 271 delegeden 177'si katıldı. Mustafa Çakır, 173 oy alarak 4 yıllığına Türkiye Hokey Federasyonu başkanı seçildi. 2021-2024 yılları Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 4 oy geçersiz sayıldı.
Mustafa Çakır'ın yönetiminde, "Bayram Yüksel, Yasin Yükseler, Muzaffer Demir, Abdullah Kodek, Mustafa Duru, Mehmet İnançlı, İsmail Fetullah Eryoldaş, Veysi Koyun, Doruk Uğurer, Hilva Çilkız" yer aldı.