Mussolini'nin torunu İtalya'da gol attı

İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin torunu Romano Floriani Mussolini'nin Serie B ekibi Juve Stabia ile gol atması İtalya'da gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mussolini'nin torunu İtalya'da gol attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2024 13:33
İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin torunu Romano Floriani Mussolini'nin Serie B ekibi Juve Stabia ile gol atması İtalya'da gündem oldu.

Juve Stabia'nın Cesena'yı 1-0 yendiği maçta profesyonel kariyerinin ilk golünü atan Romano Mussolini'nin isminin golün ardından büyük bir coşkuyla tribünde yankılanması, İtalya'daki tartışmalara konu oldu.

Juve Stabia'nın Lazio'dan kiraladığı 21 yaşındaki sağ bek, daha önce yaptığı açıklamada Floriani soyadını değil Mussolini soyadını kullanmak istediğini söylemişti.

Mussolini, bu sezon çıktığı 19 resmi maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery