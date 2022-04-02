Muslera: "Kadıköy'de kazanmak istiyoruz"

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, VavaCars Fatih Karagümrük'ü yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera: 'Kadıköy'de kazanmak istiyoruz'
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02 Nisan 2022 22:56
Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta bir penaltı kurtaran Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Muslera "Galibiyeti almamız lazımdı. Puanlarımızı arttırmamız gerekiyor. Kendi performansım ve takımın performansı için mutluyum. Bu maçtan mutlu ayrıldık." dedi.

Derbiyle ilgili düşüncesi sorulan Galatasaray'ın kaptanı, "Fenerbahçe derbisi çok önemli. Bu maçlarda oynamak çok önemli. Nerede oynandığının önemi yok. Kadıköy'de de kazanmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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