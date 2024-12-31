Muslera'dan ayrılık hazırlığı!

Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın ayrılığa daha yakın olduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera'dan ayrılık hazırlığı!
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31 Aralık 2024 07:49
Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Fernando Muslera, geleceği için kararını netleştiriyor.

Sözleşmesinin son senesinde olan Fernando Muslera ile Güney Amerika'dan birçok kulüp temas halinde.

AYRILIK HAZIRLIĞI

Hocası Okan Buruk, 38 yaşındaki kalecinin kararı kendisinin vereceğini, kendisi için yaşın bir önemi olmadığını söyledi. Ancak Muslera'nın yavaş yavaş kendisini ayrılığa hazırladığı ve ülkesine dönmek istediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezonu düşünerek yeni kaleci arayışları için kolları sıvamış durumda.

Galatasaray'a 2011 yılında imza atan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda toplamda 17 kupa sevinci yaşadı.

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