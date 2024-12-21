Murat Uçkun: 'Bizim maça gelen hakemler lütfen dikkat etsin'

Uçkun, şöyle konuştu:



"Iğdır takımının hakeme ihtiyacı yok. Bizim maça gelen hakemler lütfen dikkat etsinler, 19 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Bu çocukları sahanın içerisinde ezmesinler, gördüklerini çalsınlar. İlk yarıya baktığımızda bize faul olmayan pozisyonların aynılarını rakibe faul veriyorlar. 17 haftanın içerisinde sahada kalmak için çaba sarf ettik, yine sarf edeceğiz ama en son bardağı taşıran damla oluyor. Bundan önceki müsabakalarda da oldu. Yeni Malatyaspor'un oynadığı maçlar zorluk derecesi yüksek maçlar değil, bu maçları hakem olmadan da iki takımın oyuncuları kendi aralarında da bitirebilir. Mücadelelerinden dolayı genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Iğdır FK'ye de başarılar diliyorum."





Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Iğdır FK'ye 3-0 yenilen Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, genç oyuncularla hep saha içerisinde kalmaya gayret gösterdiklerini söyledi.