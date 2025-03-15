Murat Sancak, Galatasaray'a 'mention' attı

Murat Sancak, Galatasaray'ın 10 Şubat'ta yaptığı bir paylaşıma bugün "Adli makamlar sonucu ne oldu, herkes bekliyor" cevabını verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak, Galatasaray'a 'mention' attı
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15 Mart 2025 12:57
Son güncelleme 15 Mart 2025 12:59
Adana Demirspor Kulübü'nün sahibi Murat Sancak, Galatasaray Spor Kulübü'nün 10 Şubat'ta yaptığı bir paylaşıma cevap verdi.

Galatasaray lehine verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilen Adana Demirspor'a karşı sarı kırmızılı kulüp, 10 Şubat'ta "9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir." paylaşımını yapmıştı.

Murat Sancak bu paylaşıma bugün (15 Mart) cevap verdi. Sancak paylaşımında, "Adli makamlar sonucu ne oldu, herkes bekliyor" yazdı.

İşte Sancak'ın paylaşımı




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