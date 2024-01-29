Murat Sancak 2 ayrılığı daha açıkladı!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımda art arda yaşanan vedalar sonrası 2 ayrılığı daha duyurdu. Murat Sancak transferler için net ifadeler kullandı.

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Murat Sancak 2 ayrılığı daha açıkladı!
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29 Ocak 2024 12:33
Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Adana Demirspor'da son dönemde birçok ayrılık yaşanmıştı. Başkan Murat Sancak isim vererek takımdan 2 futbolcunun daha ayrılacağını bildirdi.

Adı birçok takımla anılan Yusuf Sarı'nın takımdan ayrılacağını bildiren Murat Sancak, milli futbolcunun büyük ihtimalle yurt dışına gideceğini söyledi.

MURAT SANCAK'TAN YUSUF SARI SÖZLERİ

Öte yandan Murat Sancak, Yusuf Sarı'dan daha hızlı, daha tecrübeli bir futbolcunun geleceğini sözlerine ekledi.

Başkan, başarılı futbolcunun hafif bir sakatlığının bulunduğunu ve riske etmek istemediklerini aktardı.

"ERTAÇ ÖZBİR TAKIMDAN AYRILACAK"

Murat Sancak'ın takımdan ayrılacağını açıkladığı bir diğer isim ise Ertaç Özbir oldu. "Ertaç Özbir'in bir kuruş alacağı yok" diyen Sancak, "Teklifleri değerlendiriyorum" dedi.

Ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan ayrılan futbolcular;

Jonas Svensson - Beşiktaş
Younes Belhanda - Al Shamal SC
Bünyamin Balat - Adana 1954 FK
Arber Zeneli - Kulüpsüz
Kevin Rodrigues - Kulüpsüz

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