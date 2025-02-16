Murat Özbostan: 'Beşiktaş, rakip zayıfsa havlu atıyor'

Sabah spor yazarı Murat Özbostan, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Murat Özbostan'ın o yazısı;



"RAKİP ZAYIFSA HAVLU ATIYOR"



"Büyük maçları kazanan bir Beşiktaş var farkında mısınız? Yani okyanusu geçiyor ama derede boğuluyor.. Oysa şu büyük maçlarda oynadığı oyunu sezon başından beri sergilese herhalde şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe yalnız kalmazdı.. Takım büyük maçları seviyor ama rakip zayıfsa havlu atıyor"



"BEŞİKTAŞ İKİNCİ DEVRE GAZA BASTI"



"Temposu yüksek ancak pozisyon zenginliği fazla olmayan bir maçtı.. Kimse kimseye temas etmedi.. Böyle kıran kırana bir maç oynanmadı.. İlk yarı Trabzonspor daha iyi ama ikinci devre sahada kaybolan bir bordo mavili ekip vardı.. Beşiktaş ikinci devre gaza bastı."



"ÖNEMLİ BİR MAÇI KAZANDI"



"Masuaku'nun ilk golde hata yapan Rafa Silva'ya golü attırması Beşiktaş'ı kendine getirdi.. Rafa Silva'nın vuruşu harikaydı.. Beşiktaş çok önemli bir maçı kazandı."



