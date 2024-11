Muhammet Taha Şahin: 'İlhan Palut bizim için şans'

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Pazar günü saat 16.00'da evinde Kayserispor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon çalışması ile başladı. İstasyon ve taktik çalışması ile devam ederken antrenmanda sakatlığı bulunan Benhur takımla çalışmalara katılırken, Hojer takımdan ayrı koşu yaptı. Yeşil-mavililerin genç savunma oyuncusu Muhammet Taha Şahin, antrenman öncesi saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



'SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ'



Kayserispor maçında galibiyetle ayrılıp seriyi sürdürmek istediklerini dile getiren Muhammet Taha Şahin, "Kayserispor maçının oldukça zor geçeceğinin farkındayız. Şu an kazanarak buraya geldik. 2 maçtır kazanıyoruz ve çok mutluyuz. Şu an için tek odak noktamız Kayseri maçı. Bu maçı da kazanıp seriyi sürdürmek istiyoruz. Çok zor olduğunun farkındayız, onun için şimdiden yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. Sadece maçı düşünerek, o maçtan da alabilecek galibiyetle, üç puanla hem taraftarımızı, hem şehrimizi, hem de takımımızı mutlu edip seriyi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.



'SONUÇLAR GELDİKÇE DAHA İYİ HİSSEDİYORUZ'



Takım olarak daha öz güvenli olduklarını söyleyen Şahin, "Bundan çıkması zor olabiliyor. Bunu dünyanın en büyük takımları bile yaşıyor, biz de yaşadık. İyi oynadığımız dönemlerde sonuca gidemiyorduk. O biraz bizde motivasyon düşüklüğü yaratıyordu. Sonuçta gelmeye başlayınca takım içindeki atmosfer, her şey yani burada değişmiş oldu. Şu an daha öz güvenli, yere daha sağlam basarak ilerliyoruz. Değişen tek şey sonuçlar oldu bence. Onun dışında yoksa burada herkes, takım arkadaşlarımız, hocalarımız ve hepimiz birbirimize inanıyorduk zaten. Sadece sonucu yansıtamıyorduk. O sonuçlar da geldikçe daha da iyi hissediyoruz "dedi.



'O BİZİM İÇİN ŞANS'



Teknik Direktör İlhan Palut'un kendileri için şans olduğunu sözlerine ekleyen Şahin, "Bizim için o zorlu süreç zorken onun için daha da zordu. Daha sancılı bir süreç oldu. Çünkü çok alışık olduğu bir durum değil belki de. Ama o takıma inanmaya ve bize inanmaya devam etti. Sonunda tekrardan daha iyi sonuçlar almaya devam ettik. Yolun başındayız. Lig uzun maraton. Biz bu sonuçları sürdürebilirsek başarılıyız diyeceğiz. Bizim için öğrenebileceğimiz her şeyi onun bize göstermesiyle daha da iyi yapıyoruz. O bizim için şans diyebilirim açıkçası. İyi bir hoca, iyi de bir insan" ifadelerini kullandı.