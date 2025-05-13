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Michael Jordan, NBC'nin NBA yayın ekibine katılıyor!

NBA efsanesi Michael Jordan, 2025-26 sezonuyla birlikte NBC Sports'un NBA yayınlarında özel katkı sunacak.

calendar 13 Mayıs 2025 10:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Michael Jordan, NBC'nin NBA yayın ekibine katılıyor!
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NBA efsanesi Michael Jordan, 2025-26 sezonuyla birlikte NBC Sports'un NBA yayınlarında özel katkı sunacak.

Duyuru, NBC'nin New York'taki Radio City Music Hall'da gerçekleştirdiği sezon tanıtım etkinliğinde yapıldı.

Jordan video mesajında, "NBA'in NBC'ye dönmesini görmek beni çok heyecanlandırıyor. Kariyerimin önemli bir bölümünde NBA on NBC vardı. Bu projede özel katkı sunacak olmak büyük bir onur," ifadelerini kullandı.

NBC, 23 yıl aranın ardından NBA yayın haklarına geri dönüyor. 1990-2002 arasında Jordan'ın altı şampiyonluğunu da ekranlara taşıyan kanal, NBA ve WNBA ile 11 yıllık yeni bir anlaşma yaptı.

Yeni sezonda Pazartesi geceleri maçlar yalnızca Peacock üzerinden yayınlanacak. Salı günleri NBC ve Peacock ortak yayın yapacak, Pazar Gecesi Basketbolu ise Ocak 2026'da başlayacak.

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