Dallas Mavericks, Şikago'da düzenlenen NBA 2025 Draft Lotaryası'nda yalnızca %1.8'lik bir şansla katılmasına rağmen büyük bir sürprize imza atarak ilk sırayı kazandı.



San Antonio Spurs ikinci sıraya yükselirken, Philadelphia 76ers üçüncü ve Charlotte Hornets dördüncü sırayı aldı.



Uzmanlar, draftta ilk sıradan seçilmesi beklenen ismin Cooper Flagg olduğunu belirtirken, ikinci sıra için öne çıkan ismi Dylan Harper olarak gösterdi. Üçüncü sıradan itibaren ise birçok adayın yarışta olduğu vurgulanıyor.



Dallas, Luka Doncic'i takaslamasının ardından yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle draft lotaryasına kaldı. Play-in ilk turunda Sacramento Kings'i mağlup eden Mavericks, ikinci turda Memphis Grizzlies'a elenerek draft şansı elde etti.



2025 NBA Draft Sıralaması şu şekilde olacak:



1. Dallas Mavericks



2. San Antonio Spurs



3. Philadelphia 76ers



4. Charlotte Hornets



5. Utah Jazz



6. Washington Wizards



7. New Orleans Pelicans



8. Brooklyn Nets



9. Toronto Raptors



10. Houston Rockets (Phoenix takasıyla)



11. Portland Trail Blazers



12. Chicago Bulls



13. Atlanta Hawks (Sacramento'dan)



14. San Antonio Spurs (Atlanta'dan)



