Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi belirsizlik!

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de, gözler saha içinden çok yönetim, teknik heyet ve kadro planlamasına çevrilmiş durumda. Ancak sezonun son virajına girilmesine rağmen, sarı-lacivertli cephede hiçbir konu netleşmiş değil.



YÖNETİM CEPHESİ: SEÇİM OLACAK MI?



Başkan Ali Koç, hem kongre üyelerine hem de kamuoyuna "Görevimizin başındayız" mesajı verse de, kulislerde seçim için imza toplama süreci devam ediyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini korurken, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu adaylıklarını şimdiden duyurdu. Önümüzdeki günlerde başka isimlerin de devreye girmesi bekleniyor.



TEKNİK ADAM KRİZİ: MOURINHO İSTİKRAR GETİRECEK Mİ?



Fenerbahçe'de bir diğer sıcak gündem maddesi ise Jose Mourinho. Deneyimli teknik adamın istikrarsız kadro tercihleri eleştiri toplamaya devam ediyor. Ligde 33 haftada 31 farklı ilk 11'le sahaya çıkan Mourinho'ya tepkiler dinmiyor. Başkan Ali Koç, "İstikrar için Mourinho ile yola devam etmeliyiz" açıklamasını yapmış olsa da, bu tercihin ne kadar sürdürülebilir olduğu tartışma konusu oldu.



KADRO YAPISI: KALACAKLAR, GİDECEKLER BELLİ DEĞİL



Transfer planlamasında da tablo belirsiz. Başkan Koç'un "4 transfer yapacağız, ayrılıklara göre sayı artabilir" sözleri sonrası gözler kadroya çevrildi. Ancak Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi önemli isimlerle devam edilip edilmeyeceği konusunda hala resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu durum, oyuncular arasında da rahatsızlık yaratmış durumda.



