26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Muğlaspor'dan iki takviye birden!

Muğlaspor, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki golcü Çağrı Fedai'yi kiralarken, Alanyaspor'dan 21 yaşındaki stoper Umut Mert Toy'u da renklerine bağladı.

calendar 26 Ağustos 2025 13:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'dan iki takviye birden!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk haftayı bay takım olarak geçip kendisi için sezonun ilk maçında cumartesi günü Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanına çıkacak Muğlaspor, iki takviye birden gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki golcü Çağrı Fedai'yi kiralarken, Alanyaspor'dan 21 yaşındaki stoper Umut Mert Toy'u da renklerine bağladı. Fenerbahçe'de profesyonel olan 1.88 boyundaki Çağrı geçen sezon kiralık olarak Gençlerbirliği ve Menemen FK formalarını giydi.

Geçen yıl yine kiralık olarak Fethiyespor'da oynayan Umut Mert ise kariyerinde Sivasspor, Pendikspor, Iğdır FK'da da görev yaptı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.