Mourinho'nun Anderlecht planı!

Süper Lig'deki son 6 maçını kazanarak bu sezon 18 puanı hanesine yazdıran ve bu sezon ilk kez bunu başaran Fenerbahçe , gözünü Avrupa Ligi play-off'undaki Anderlecht maçına çevirdi.Yardımcılarıyla birlikte rakibi analiz eden Jose Mourinho, rakibin artılarını eksilerini belirledi. Lig aşamasındaki maçların bir çoğunda kendine özgü futbol anlayışıyla takımını oynatan Mourinho, zaman zaman eleştirilse de istediği sonuçları almayı başarmıştı.Kadıköy'de oynanacak maçta rövanş öncesinde galibiyet isteyen Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam; "önce durdur sonra vur" anlayışıyla sahada olacak.Öncelik rakibin hücum oyununa kilit vurmak. Kendi yarı alanında kazanacağı toplarla hızlı geçişler yakalayıp sonuca gitmeyi planlayan Jose Mourinho, oyuncularına da planlarını tek tek anlattı. Mourinho'nun "Plana sadık kalın ve maçı kazanıp rövanş öncesi avantaj yakalayalım" dediği öğrenildi.Sezon başındaki eleştirilerin ardından performansını yükselten ve Fenerbahçe'nin en formda oyuncusu haline gelen En-Nesyri, takımının hücum hattındaki en büyük silahı konumunda. Faslı golcü, cezası nedeniyle forma giyemediği Alanyaspor maçında takımının pozisyon üretmekte zorlanmasıyla yokluğunu hissettirdi.

Özellikle son dönemde etkileyici bir form grafiği yakalayan En-Nesyri, Alanya maçına kadar çıktığı son 5 resmi karşılaşmada tam 8 kez fileleri havalandırarak büyük katkı sağladı. Anderlecht mücadelesinde de Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en önemli kozu olacak.





Kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiren Faslı forvetin, teknik direktör Jose Mourinho ile özel bir görüşme yaparak gol sözü verdiği öğrenildi. Avrupa Ligi, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde toplam 33 maçta 1.872 dakika süre alan Nesyri, bu süreçte 20 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sundu.



