Mourinho, hazırlık maçı istemedi!

Süper Lig'de son haftayı bay geçen Fenerbahçe, 10 günlük milli arada hazırlık maçı yapmayacak.
İdmanları yeterli gören teknik direktör Mourinho, altyapı takımını da değerlendirerek çift kale maçlarla oyuncularını hazır tutacak.
Fenerbahçe, milli aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor deplasmanına konuk olacak.
İdmanları yeterli gören teknik direktör Mourinho, altyapı takımını da değerlendirerek çift kale maçlarla oyuncularını hazır tutacak.
Fenerbahçe, milli aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor deplasmanına konuk olacak.