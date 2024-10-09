Mourinho, hazırlık maçı istemedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli arada hazırlık maçı istemedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mourinho, hazırlık maçı istemedi!
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09 Ekim 2024 08:30
Süper Lig'de son haftayı bay geçen Fenerbahçe, 10 günlük milli arada hazırlık maçı yapmayacak.

İdmanları yeterli gören teknik direktör Mourinho, altyapı takımını da değerlendirerek çift kale maçlarla oyuncularını hazır tutacak.

Fenerbahçe, milli aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor deplasmanına konuk olacak.

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