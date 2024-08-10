Mourinho: "Fred'i özledim ama ağlamıyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho: 'Fred'i özledim ama ağlamıyorum'
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10 Ağustos 2024 21:07
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Mourinho'nun Fenerbahçe'sinden Süper Lig'de ne beklemeliyiz?" sorusuna yanıt veren Mourinho, "Bu gece maçı kazanmamızı bekleyebilirsiniz. Hedefimiz de bu. Aynı şekilde iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik, hazırlık maçlarını seyrettik. İyi bir bir takımla oynayacağız. Tabii ki de hedefimiz galibiyetle sezona başlamak." sözlerini sarf etti.

Fred hakkında konuşan Mourinho, "Fred'i özlediğimi söyledim çünkü Fred iyi bir oyuncu. Her teknik direktör iyi oyuncularını özler. Fred, eşsiz bir oyuncu. O yokken daha farklı bir düzende oynuyoruz. Kısa oyun kurulumunda, geriden oyun kurarken çok iyi bir oyuncu. Sol ayaklı ama sağ ayağını da çok iyi kullanıyor. O olduğunda daha farklı oynayabiliyoruz. Ancak bunları 'ağlayarak' söylemiyorum. O yokken de kadromuzda çok kaliteli oyuncularımız var, bütün oyuncularıma güveniyorum." dedi.
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