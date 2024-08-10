Mourinho: 'Fred'i özledim ama ağlamıyorum'

"Mourinho'nun Fenerbahçe'sinden Süper Lig'de ne beklemeliyiz?" sorusuna yanıt veren Mourinho, " Bu gece maçı kazanmamızı bekleyebilirsiniz. Hedefimiz de bu. Aynı şekilde iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik, hazırlık maçlarını seyrettik. İyi bir bir takımla oynayacağız. Tabii ki de hedefimiz galibiyetle sezona başlamak." sözlerini sarf etti.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Fred hakkında konuşan Mourinho,dedi.