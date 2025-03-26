Mourinho'dan Oğuz'a özel tebrik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli maçlarda etkili bir performans sergileyen Oğuz Aydın'ı kutladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Oğuz'a özel tebrik!
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26 Mart 2025 08:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Macaristan maçlarında ilk kez A Milli Takım formasını giyen ve bu iki karşılaşmada üç asist yapan Oğuz Aydın'ı özel olarak tebrik etti.

Jose'nin Oğuz'a "Harikaydın. Seni takip ettim. Her geçen gün daha da iyiye gidiyorsun. Türkiye'nin en iyi isimlerinden birisin" dediği öğrenildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkan Oğuz Aydın, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 
 
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