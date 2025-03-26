Mourinho'dan Oğuz'a özel tebrik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Macaristan maçlarında ilk kez A Milli Takım formasını giyen ve bu iki karşılaşmada üç asist yapan Oğuz Aydın'ı özel olarak tebrik etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Jose'nin Oğuz'a "Harikaydın. Seni takip ettim. Her geçen gün daha da iyiye gidiyorsun. Türkiye'nin en iyi isimlerinden birisin" dediği öğrenildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkan Oğuz Aydın, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Jose'nin Oğuz'a "Harikaydın. Seni takip ettim. Her geçen gün daha da iyiye gidiyorsun. Türkiye'nin en iyi isimlerinden birisin" dediği öğrenildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkan Oğuz Aydın, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.