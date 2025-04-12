Mourinho'dan Filip Kostic kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Filip Kostic'i Sivasspor deplasmanına götürmeme kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Filip Kostic kararı!
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12 Nisan 2025 11:49

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sırp oyuncu Filip Kostic için kararını verdi.

KOSTIC YİNE KADRO DIŞI

Trabzonspor karşılaşmasında yabancı sınırına takılıp kadro dışı kalan 32 yaşındaki oyuncu Sivasspor deplasmanında da aynı kaderi yaşayacak.

Sırp oyuncu ile Diego Carlos, bu zorlu deplasmana götürülmeyecek. Yine sol bekte Mert Müldür görev yapacak.

PERFORMANSI

Sarı lacivertli formayla 29 maça çıkan Kostic, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

 
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