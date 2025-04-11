Mourinho'dan En Nesyri'ye özel talimat

Fenerbahçe'de gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Sivasspor karşılaşmasına çevrilmişken, teknik direktör Jose Mourinho forvet hattında sürpriz bir değişikliğe hazırlanıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında En-Nesyri'ye hiç süre vermeyen Portekizli çalıştırıcı, bu kez En Nesyri'yi hücumun merkezine yerleştirmeyi planlıyor. Trabzonspor maçında son dakikalarda Cenk Tosun'a şans veren Mourinho, En Nesyri'yi yedek kulübesinde bekletmişti. Ancak bu kez iş değişiyor. Takımın hücum gücünü artırmak ve oyuna daha fazla tempo katmak isteyen Mourinho, Faslı golcüye net bir mesaj gönderdi: "Hazır ol."
TALISCA DESTEKLİ PLAN
Jose Mourinho, En Nesyri'nin sahada yer alması halinde Talisca'nın da forvet arkasında görev alarak destek vereceği bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu formasyonun, hem hücum presi hem de geçiş oyunlarında Fenerbahçe'yi daha dirençli ve dinamik kılması hedefleniyor. Mourinho'nun bu değişimle, Sivas deplasmanında daha agresif bir oyun planı uygulayacağı belirtiliyor.
İDMAN PERFORMANSI İNANILMAZ
En Nesyri'nin antrenmanlardaki yüksek temposu ve fiziksel durumu teknik ekibin de dikkatini çekti. Sezon genelinde 44 resmi maçta 26 gol, 6 asistlik etkileyici bir istatistik ortaya koyan Faslı yıldız, her zaman forma için hazır olduğunu kanıtlamış durumda.
"BU TARAFTARLA ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"
Mourinho'nun "Hazır ol" talimatına, En Nesyri de oldukça kararlı bir şekilde yanıt verdi:
"Her zaman hazırım. Bu muhteşem taraftarla birlikte şampiyonluk yaşamak en büyük arzum. Takımdaki herkesin hayali aynı. Bu sezon bazı maçlarda şanssızlıklar yaşadık, hatalar yaptık ama artık kayıp istemiyoruz. Önümüzdeki her maç bir final."
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında En-Nesyri'ye hiç süre vermeyen Portekizli çalıştırıcı, bu kez En Nesyri'yi hücumun merkezine yerleştirmeyi planlıyor. Trabzonspor maçında son dakikalarda Cenk Tosun'a şans veren Mourinho, En Nesyri'yi yedek kulübesinde bekletmişti. Ancak bu kez iş değişiyor. Takımın hücum gücünü artırmak ve oyuna daha fazla tempo katmak isteyen Mourinho, Faslı golcüye net bir mesaj gönderdi: "Hazır ol."
TALISCA DESTEKLİ PLAN
Jose Mourinho, En Nesyri'nin sahada yer alması halinde Talisca'nın da forvet arkasında görev alarak destek vereceği bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu formasyonun, hem hücum presi hem de geçiş oyunlarında Fenerbahçe'yi daha dirençli ve dinamik kılması hedefleniyor. Mourinho'nun bu değişimle, Sivas deplasmanında daha agresif bir oyun planı uygulayacağı belirtiliyor.
İDMAN PERFORMANSI İNANILMAZ
En Nesyri'nin antrenmanlardaki yüksek temposu ve fiziksel durumu teknik ekibin de dikkatini çekti. Sezon genelinde 44 resmi maçta 26 gol, 6 asistlik etkileyici bir istatistik ortaya koyan Faslı yıldız, her zaman forma için hazır olduğunu kanıtlamış durumda.
"BU TARAFTARLA ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"
Mourinho'nun "Hazır ol" talimatına, En Nesyri de oldukça kararlı bir şekilde yanıt verdi:
"Her zaman hazırım. Bu muhteşem taraftarla birlikte şampiyonluk yaşamak en büyük arzum. Takımdaki herkesin hayali aynı. Bu sezon bazı maçlarda şanssızlıklar yaşadık, hatalar yaptık ama artık kayıp istemiyoruz. Önümüzdeki her maç bir final."