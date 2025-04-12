Motosikletçi Can Öncü, Supersport Hollanda ayağındaki ilk yarışta 3. oldu

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ilk yarışında 3. sırayı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Motosikletçi Can Öncü, Supersport Hollanda ayağındaki ilk yarışta 3. oldu
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12 Nisan 2025 18:01
Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ilk yarışında 3. sırayı aldı.  
Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ilki tamamlandı.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can, pole pozisyonundan başladığı yarışı 3. sırada bitirdi.

Damalı bayrağı, Hollandalı Bo Bendsneyder ilk, İtalyan Stefano Manzi ise 2. sırada geçti.

Hollanda etabının ikinci yarışı pazar günü yapılacak.

 
 
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