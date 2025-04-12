Motosikletçi Can Öncü, Supersport Hollanda ayağındaki ilk yarışta 3. oldu

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ilk yarışında 3. sırayı aldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ilki tamamlandı.
Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can, pole pozisyonundan başladığı yarışı 3. sırada bitirdi.
Damalı bayrağı, Hollandalı Bo Bendsneyder ilk, İtalyan Stefano Manzi ise 2. sırada geçti.
Hollanda etabının ikinci yarışı pazar günü yapılacak.
Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can, pole pozisyonundan başladığı yarışı 3. sırada bitirdi.
Damalı bayrağı, Hollandalı Bo Bendsneyder ilk, İtalyan Stefano Manzi ise 2. sırada geçti.
Hollanda etabının ikinci yarışı pazar günü yapılacak.