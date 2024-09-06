Motokrosta 5 milyar liralık start

MXGP Türkiye etabı, 7-8 Eylül'de koşulacak. MXGP Türkiye, dünyada şampiyonların belirlendiği etap olarak biliniyor. MXGP Türkiye, dünyanın en iyi motokros pisti ödülünü alan Afyonkarahisar pistinde gerçekleştirilecek.



Dünyada gençlerin ve özellikle yüksek gelir grubunun ilgi gösterdiği ve dünyanın birçok yerinden motosiklet tutkunlarının geldiği MXGP Türkiye, Afyonkarahisar ve Türkiye ekonomisine de katkı sağlıyor.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan MXGP Türkiye'nin yanı sıra aynı alanda düzenlenen Türkiye'nin en büyük entegre gençlik ve spor festivali NG Afyon MotoFest ile birlikte bu yılki katılımın 500 bin kişiyi aşması bekleniyor.



Türkiye'nin tanıtımına milyarlarca liralık katkıda bulunan MXGP Türkiye, 7,4 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede 3,5 milyara yakın kişinin evine konuk olacak. Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan, dünyanın en çok izlenen yarışlarından biri olan motokrosun en iyisini belirleyen Dünya Motokros Şampiyonası'na tamamı Kawasaki, Honda, Yamaha, GASGAS, KTM, Fantic, TM Husqvarna, Beta gibi motosiklet üreticilerinin fabrika takımlarının özel yarışçılarından oluşan 28 ülkeden 114 seçkin yarışçı katılacak.



Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı MXGP Türkiye'nin yanı sıra Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2 Türkiye), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXW Türkiye) ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etapları, aynı hafta sonunda yapılacak.







Şampiyonluk mücadelesi



MXGP'de bitime 3 yarış kala Honda adına yarışan Slovenyalı Tim Gajser, 860 puanla liderliğini koruyor. GASGAS adına yarışan Jorge Prado 842 puanla ikinci, KTM'den Hollandalı Jefrey Herlings ise 818 puanla üçüncü sırada bulunuyor ve şampiyonluk şansını sürdürüyor. MXGP Türkiye öncesi lider olan Gajser dördüncü şampiyonluğuna, Prado ise hem geçen senenin serisini sürdürme hem de ikinci şampiyonluğuna ulaşma mücadelesi verecek. Matematiksel olarak şansını sürdüren Herlings ise olası bir üçüncü şampiyonluk için rakiplerinin hatasını takip edecek.



MXGP'de markaların rekabeti de kıyasıya sürüyor. Honda 877 puanla liderliği sürdürürken, GASGAS 842 puanla ikinci sırada yer alıyor. KTM ise 830 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Üretici markalar yarışında KTM'nin ardından Kawasaki, Yamaha, Fantic, Husqvarna, Beta ve Ducati şeklinde rekabet devam ediyor.







Gençlerde Hollandalı Kay de Wolf şampiyonluk turu atabilir



MXGP'nin ardından gençlerin yarıştığı MX2 kategorisinde de pilotlar arasındaki şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Husqvarna adına yarışan Hollandalı Kay de Wolf, MXGP Türkiye yarışına 831 puanla lider geliyor. Aynı takımdan Belçikalı Lucas Coenen 770 puanla ikinci, GASGAS'tan Alman Simon Langenfelder ise 727 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Geçen yılın şampiyonu KTM'den İtalyan Andrea Adamo, 570 puanla bu yıl sıralamada altıncı sırada yarışı sürdürüyor. De Wolf, Türkiye yarışında başarılı olması durumunda rakiplerinin durumuna bağlı olarak şampiyonluğunu ilan edebilir.



MX2 markalar yarışında ise Husqvarna 936 puanla liderliğini sürdürüyor. KTM 820 puanla ikinci, GASGAS 734 puanla üçüncü sırada bulunuyor.



MXGP Türkiye, yapıldığı ilk günden bu yana şampiyonları belirleyen rolüyle dünyanın en çok izlediği etap olarak biliniyor. Kıyasıya mücadelenin yapıldığı yarışlarda bitime iki etap kalsa da dünyanın en iyi pisti ve en iyi padoku ödülüyle Türkiye yarışı, şampiyonadaki en kritik etap olarak görülüyor.







Kadınlar sezonu MXW Türkiye'de kapatacak



Kadınlar kategorisi MXWomen (MXW) yarışları, Türkiye etabıyla sezonu kapatacak.



Bu sezonun 7'nci yarışı olan Türkiye etabı öncesinde Yamaha adına yarışan Hollandalı Lotte van Drunen 248 puanla liderliğini sürdürüyor. GASGAS adına yarışan İspanyol Daniela Guilen 231 puanla şampiyonluk kürsüsünü zorluyor. 204 puanla KTM'den Hollandalı Lynn Valk ise matematiksel olarak şampiyonluk umudunu koruyor.



MXW markalar mücadelesinde ise Yamaha 251 puanla lider, GASGAS 235 puanla ikinci, KTM takımı da 208 puanla üçüncü sırada bulunuyor.







Türkiye ilk kez 14 sporcuyla temsil edilecek



MXGP Türkiye etabında 28 ülkeden dünyanın en iyi 114 yarışçısı kıyasıya mücadele verecek.



Bu yıl Türkiye ilk kez 14 yarışçıyla şimdiye kadarki en kalabalık katılımını sağlayacak. MXGP'de ilk kez iki Türk yarışçı mücadele edecek ve MX2'de bir, WMX'de 2, EMX250'de ise 9 yarışçı parkurda yarışmaya çıkacak.



Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yedinci kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi, Ata Kuzu, Batuhan Demiryol, Selen Tınaz, Irmak Yıldırım, Yiğit Ali Selek, Efe Kemal Hıd, Mehmet Emin Musaoğlu, Eren Defineci, Baran Bulut Kocaman, Aras Efe Yıldırım, Ahmed Buğra Geren, Salih Yiğit Teker, Yiğit Kara ve Akil Ulusan temsil edecek.



MXGP'de Ata Kuzu ve Batuhan Demiryol, MX2 sınıfında Yiğit Ali Selek, 21 yaşa kadar genç sporcuların çekiştiği Avrupa Şampiyonası'nda Efe Kemal Hıd, Mehmet Emin Musaoğlu, Eren Defineci, Baran Bulut Kocaman, Aras Efe Yıldırım, Ahmed Buğra Geren, Salih Yiğit Teker, Yiğit Kara ve Akil Ulusan yarışacak.



Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda ise Türkiye motokros şampiyonu Selen Tınaz ve Irmak Yıldırım start demirindeki yerini alacak.







MXGP Türkiye'den tanıtım katkısı



Dünyanın en önemli organizasyonlarından MXGP Türkiye, geçen yıl "Dünyanın En İyi Tanıtım Yapan Etabı" ödülünü kazandı.



Türkiye'nin turizmine katkısı tescillenen MXGP Türkiye, milyarlarca avroluk tanıtım eş değerinde yayın, haber ve canlı yayınlarla Türkiye'nin turizm tanıtımına katkı veriyor.







Türkiye ekonomisine 5 milyar liralık katkı



MXGP'nin Türkiye etabı, bu yıl altıncı yılında yedinci kez yapılacak.



MXGP yarışının yapıldığı haftada geçen yıl, organizasyon dolayısıyla Türkiye ekonomisine 5 milyar liralık katkı sağlandı. Türkiye'nin spor ekonomisi ve turizmi için en önemli etkinlik konumundaki MXGP Türkiye ve NG Afyon MotoFest'in bu yıl Türkiye ekonomisine katkısının daha da artması bekleniyor.



Motokros Dünya Şampiyonası Türkiye yarışının dünya genelindeki yayınları ve NG Afyon MotoFest'ten yapılan haberler, ülke tanıtımına da katkıda bulunuyor. Geçen yıl MXGP Türkiye ve NG Afyon MotoFest'in yayınlanan haberleri ve yayınlarının reklam değeri, 300 milyon avroyu buldu.



Organizasyon biletleri passo.com.tr, biletinial.com ve Park Afyon AVM'de satışa sunuldu.





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