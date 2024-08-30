MotoGP heyecanı İspanya'da devam edecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP sezonun 12. yarışını İspanya'da düzenleyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MotoGP heyecanı İspanya'da devam edecek
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30 Ağustos 2024 12:23

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 12. yarışı Aragon Grand Prix'si, İspanya'da gerçekleştirilecek.

Aragon özerk bölgesindeki 5,1 kilometrelik MotorLand Aragon Pisti'nde düzenlenecek etapta, yarın TSİ 11.50'de sıralama turları ve TSİ 16.00'da sprint yarışı başlayacak. Yarış ise 1 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 7, Jorge Martin 2 (Prima Pramac), Enea Bastianini (Ducati Lenovo) ve Maverick Vinales (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 275 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 270

3. Enea Bastianini (İtalya): 214

4. Marc Marquez (İspanya): 192

5. Maverick Vinales (İspanya): 139

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