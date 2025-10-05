05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
0-170'
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
16:00
05 Ekim
Fiorentina-Roma
16:00
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
0-00'
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
1-028'
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
16:00
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
16:00
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
16:00
05 Ekim
Everton-C.Palace
16:00
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
16:00
05 Ekim
Wolves-Brighton
16:00
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
0-0DA
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Fermin Aldeguer kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Endonezya Grand Prix'sinde İspanyol pilot Fermin Aldeguer, birinci oldu.

calendar 05 Ekim 2025 14:31
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Fermin Aldeguer kazandı
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Endonezya Grand Prix'sinde BK8 Gresini Racing takımının İspanyol pilotu Fermin Aldeguer, birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. mücadelesi, Lombok Adasındaki 4,3 kilometrelik Uluslararası Pertamina Mandalika Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.

Bitiş çizgisini 41 dakika 07.651 saniyeyle birinci sırada geçen Aldeguer, kariyerinin ilk MotoGP zaferini elde etti.


Aldeguer, 20 yaş 183 günle MotoGP'de etap kazanan en genç ikinci sporcu olarak tarihe geçti. Bu alanda rekor, 20 yaş 63 günle Marc Marquez'e ait.

Red Bull KTM takımından Pedro Acosta, Aldeguer'in 6.987 saniye gerisinde ikinci, BK8 Gresini Racing'ten Alex Marquez ise liderin 7.896 saniye arkasında üçüncü oldu.

Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, geçen hafta Japonya'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Sezonun 19. yarışı Avustralya Grand Prix'si, 19 Ekim'de düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 545 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 362

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 274

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 254

5. Pedro Acosta (İspanya): 215

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Konyaspor 7 4 1 2 13 8 13
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
12 Kasımpaşa 8 2 2 4 7 9 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
