Morutan, Ankaragücü'ne geri dönüyor

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilip bekleneni veremeyince 3 milyon Euro karşılığında Ankaragücü'ne satılan Olimpiu Morutan, kiralık olarak gittiği Pisa'da da tutunamadı.



Nicolo Schira'nın haberine göre Pisa, bonservisi Ankaragücü'nde bulunan Olimpiu Moruţan'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.



SON SEZONU PİSA'DA KİRALIK GEÇİRDİ



Rumen futbolcu 2022-2023 sezonunun ardından ikinci kez İtalyan ekibinin formasını kiralık olarak giydi. O sezon da Pisa futbolcuyu Galatasaray'dan kiralamıştı.



SEZON PERFORMANSI



Olimpiu Morutan Pisa'da 11 maçta süre alırken 2 gol 1 asist üretti.



SÖZLEŞMESİ



Rumen futbolcunun Ankaragücü'yle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.