Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'in yakın zamanda ziyaret ettiği striptiz kulübünün sahibi, Morant'in davranış şeklini "harika" olarak nitelendirdi.



Geçtiğimiz haftalarda Instagram'da yaptığı canlı yayın sırasında silah gösterdiği için lig tarafından uzaklaştırma alan Morant birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuş olsa da, yayını yaptığı Shotgun Willie's isimli striptiz kulübünün sahibi Deborah Dunafon, The New York Post'tan Matthew Sedacca ile yaptığı röportajda, Grizzlies yıldızına çalışanlara "son derece saygılı" olduğu için övgüler yağdırdı:



"Bu çocuk, oldukça genç yaşına rağmen son derece saygılı ve tatlıydı, ayrıca ikinci ziyaretinde içki içmemişti. (Denver) Nuggets ve Broncos takımları da gelmişti ve oradakiler kızlara çeyreklik bozuk para fırlatıp, saygısızca ve iğrenç davranmışlardı. Ama Ja harikaydı."



Dunafon, Morant'in bahşişler için yaklaşık 50.000 dolar harcadığını da sözlerine ekledi.



Halen takımdan cezalı olan Morant, bu olaydan önce sezonda 27.1 sayı, 6.0 ribaund ve 8.2 asist ortalamaları yakalamıştı.





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