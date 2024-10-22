Monaco evinde Kızılyıldız'ı rahat geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Monaco, konuk ettiği Kızılyıldız'ı 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Monaco evinde Kızılyıldız'ı rahat geçti!
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22 Ekim 2024 21:36
Son güncelleme 22 Ekim 2024 21:45
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Monaco, Kızılyıldız'ı konuk etti. 

Stade Louis-II'de oynanan maçı ev sahibi 5-1 kazandı. 

Monaco'ya galibiyeti getiren goller, 20 ile 70. dakikalarda Takumi Minamino, 45+4. dakikada Breel Embolo, 54. dakikada Wilfried Singo ve 90+6. dakikada Maghnes Akliouche'den geldi. Kızılyıldız'ın tek golünü ise Türkiye'de Göztepe ve Adana Demirspor formalarını giyen Cherif Ndiaye, 27. dakikada penaltıdankaydetti. 

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Rade Krunic, Kızılyıldız'da 60 dakika sahada kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Monaco 7 puana ulaştı. Kızılyıldız'ın ise henüz puanı bulunmuyor. 

Turnuvada bir sonraki hafta Monaco, Bologna'ya konuk olacak. Kızılyıldız ise Barcelona'yı ağırlayacak.

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