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Monaco evinde 5 golle yıkıldı! Strasbourg...

Fransa Ligue 1'de 21. haftada Monaco evinde Strasbourg'a 5-1 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Monaco evinde 5 golle yıkıldı! Strasbourg...
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19 Ocak 2019 23:55
Fransa Ligue 1'de 21. hafta maçında Monaco ile Strasbourg karşı karşıya geldi.

Monaco karşılaşmanın 7. dakikasında Naldo'nun gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Strasbourg 12. dakikada Ludovic ve 17. dakikada Thomasson'un golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Radamel Falcao ile farkı 1'e indiren Monaco, 63. dakikada Ibrahima Sissoko'nun golüne engel olamadı. Mücadelenin 68. dakikasında Ajorque Ludovic ile farkı açan Strasbourg'da son sözü 90. dakikada Fofana söyledi ve Monaco evinde Strasbourg'a 5-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Monaco 15 puanda kaldı. Strasbourg'un puanı ise 32 oldu.

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