Monaco'da Kovac dönemi sona erdi!

Monaco, teknik direktör Niko Kovac ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Monaco'da Kovac dönemi sona erdi!
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01 Ocak 2022 22:02
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da teknik direktör Niko Kovac ile yollar ayrıldı.

Fransız ekibinden yapılan resmi açıklamada, Kovac ile yolların ayrıldığı ve Hırvat teknik adama perşembe günü bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Açıklamada 50 yaşındaki teknik direktöre teşekkür edilmemesi dikkat çekti.

Kovac yönetimindeki Monaco, ilk yarısı sona eren Ligue 1'de 19 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Monaco, ligde 6. sırada yer alıyor.

Öte yandan kulübün Kovac sonrası yeni teknik direktörünün kısa sürede açıklanacağı ifade edildi.


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