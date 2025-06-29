MLS'te Toronto FC, Portland Timbers'ı farklı geçti

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Toronto FC ve Portland Timbers takımları Kanada'nın Toronto kentindeki BMO Field'da 19.hafta mücadelesinde TSİ 02.30'ta karşı karşıya geldi. Toronto FC, Portland Timbers'ı 3-0 ile geçti.



MAÇ HIZLI BAŞLADILAR



Toronto FC maçın henüz 11.dakikasında Alonso Coello Camarero ile skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci yarıda, 56.dakikada Tyrese Spicer ve 90.dakikada Ian Smith (kk.)'in golleriyle Toronto FC, Portland Timbers'ı 3-0 mağlup etti.



PORTLAND ÜST SIRALARI HEDEFLİYORDU



MLS Batı Konferansı'nda mücadele eden Portland Timbers aldığı bu sonuçla 30 puanla 4.sırada kalırken Doğu Konferansı'ndaki Toronto FC bu 3 puanla kendisini 13.sıraya attı.