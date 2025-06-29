29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
19:00
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
23:00
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
15:30
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
18:00
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
18:00
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
18:00
29 Haziran
Molde-KFUM
18:00
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
20:15
29 Haziran
Lyn-Aasane
18:00
29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
20:00
29 Haziran
S. Moskova-Torpedo Moscow
11:00
29 Haziran
Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
13:00
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
14:00
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
19:00
29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
13:30
29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
13:30
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
14:00
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
14:35
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
30 Haziran
Columbus Crew-Philadelphia Union
01:00
30 Haziran
Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps
04:30
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
29 Haziran
JIPPO-KaePa
16:00
29 Haziran
Albirex Niigata-Machida Zelvia
12:00
29 Haziran
Tokyo Verdy-Samara Arenası
12:00
29 Haziran
Volta Redonda-Operario Ferroviario
22:00
29 Haziran
Athletic Club-Remo
22:00
30 Haziran
Novorizontino-Amazonas FC
01:00
30 Haziran
Chapecoense-Goias
01:00
29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
14:00
29 Haziran
Falkenbergs FF-Umeaa
16:00
29 Haziran
AIK-IFK Goeteborg
15:00
29 Haziran
Degerfors-Brommapojkarna
15:00
29 Haziran
Haecken-GAIS
17:30
29 Haziran
IFK Vaernamo-Elfsborg
17:30
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
13:00
29 Haziran
Ulsan HD FC-Daegu FC
0-0ERT

MLS'te Toronto FC, Portland Timbers'ı farklı geçti

MLS 19.hafta mücadelesinde Toronto FC, Portland Timbers'ı 3-0 ile geçti.

calendar 29 Haziran 2025 10:20 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025 10:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
MLS'te Toronto FC, Portland Timbers'ı farklı geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Toronto FC ve Portland Timbers takımları Kanada'nın Toronto kentindeki BMO Field'da 19.hafta mücadelesinde TSİ 02.30'ta karşı karşıya geldi. Toronto FC, Portland Timbers'ı 3-0 ile geçti.

MAÇ HIZLI BAŞLADILAR

Toronto FC maçın henüz 11.dakikasında Alonso Coello Camarero ile skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci yarıda, 56.dakikada Tyrese Spicer ve 90.dakikada Ian Smith (kk.)'in golleriyle Toronto FC, Portland Timbers'ı 3-0 mağlup etti.

PORTLAND ÜST SIRALARI HEDEFLİYORDU

MLS Batı Konferansı'nda mücadele eden Portland Timbers aldığı bu sonuçla 30 puanla 4.sırada kalırken Doğu Konferansı'ndaki Toronto FC bu 3 puanla kendisini 13.sıraya attı.

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.