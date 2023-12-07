Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, 2020'deki KOVID-19 pandemi döneminde kendisini annesinin evinin bodrumuna "kilitlediğini" söyledi.



Mitchell yakın zamanda 'Run Your Race' isimli podcast'te, pandemi döneminin başlarında insanların virüsün kendisine bulaşmış olmasından korkmuş olmaları sebebiyle annesinin Connecticut'taki evinin bodrumunda geçirdiği zamana değindi.



Mitchell'ın o dönemde Utah Jazz'den takım arkadaşı Rudy Gobert, NBA'in Mart 2020'de sezonu askıya almasından önce virüs testi pozitif çıkan ilk oyuncu olmuştu:



"İnsanlar virüs bana da bulaştı sandıkları için, hiçbir yere gidip yiyecek bir şey alamıyordum. Ve o dönemde liseli bir çocuk da öldüğü için, insanlar sağlıklı mı yoksa sağlıksız mı olduğunuzu asla bilmiyorlardı. Bu yüzden yaklaşık bir buçuk ay boyunca kendimi annemin bodrumuna kilitlemiştim."



NBA, 2019-20 sezonunu 11 Mart'ta askıya almış ve bu süreç sezon Florida'daki Disney World'de yeniden başlayana kadar birkaç ay boyunca sürmüştü. Temmuz ayı sonlarında, lig takımlarından 22'si normal sezonu ve playoffları tamamlamak için Orlando'ya doğru yola çıkmıştı ve Los Angeles Lakers, genel olarak "bubble yılı" olarak adlandırılan sezonda NBA şampiyonluğunu kazanan ekip olmuştu.





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