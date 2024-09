Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, kendisini 2028 ABD Olimpiyat kadrosunun dışında tutan "saçma sapan tahminleri" eleştiri yağmuruna tuttu.



Mitchell, '7PM in Brooklyn' podcast'inin bir bölümünde, Los Angeles'taki 2028 Olimpiyatları için ABD Milli Takımı'nda yer alması gerektiğine inandığını şu sözlerle açıkladı:



"Öncelikle, her oyuncunun bu duruma Devin Booker gibi yaklaşması gerektiğine inanıyorum. 'Ben yaparım' tweet'inden bahsediyorum. Buna saygım çok büyük çünkü ben de aynı şekilde düşünüyorum.



Yalan yok, pek çok kadro tahmininde bana yer vermediklerini görmüştüm. Saçma sapan işler. Ama durum bu. Eğer böyle düşünüyorlarsa, daha fazlasını yapmam gerekiyor. Her zaman zihniyetim bu şekildeydi ama bu tartışmalarda yer almayı hak ettiğime inanıyorum.



Cleveland'daki ilk yılımda, All-Star'da ilk beş başladım. All-NBA oldum. Şimdi tabii ki, kabul ediyorum, bunlar çalışarak oldu fakat bunların yetersiz kalabildiği başka durumlar da söz konusu. Bir parçası bunun yüzünden diye düşünüyor olsam da, tabii ki kazanmanız da gerekiyor.



Doğrusu, kendimi bu ligdeki en iyi 10-15 oyuncudan biri olarak görüyorum, ama henüz Konferans Finali göremedim. Bu yüzden kalkıp buna sinirlenmek mantıklı olmaz. Çünkü ne olursa olsun, başarıya dayalı bir dünyada yaşıyoruz. Olan bu. Başarıya ulaşana kadar da yaptıklarıma devam etmeliyim. Asla rehavete kapılamam."



Mitchell'ın bahsettiği Booker tweeti, Eylül 2023'te Phoenix Suns guard'ının Kyle Kuzma'nın ABD Milli takımının daha belirgin rolleri benimsemek adına bazı yıldızlara ihtiyacı olduğunu söyleyen çağrısına yanıt vermesi üzerineydi.



2024 Paris Olimpiyatları sırasında tam olarak bunu yapan Booker, altı maçta da forma giyerek 11,7 sayı, 3,3 asist ve 2,7 ribaund ortalamaları yakalamış ve ABD ekibine altın madalya yolunda oldukça yardımcı olmuştu.