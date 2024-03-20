Mitchell burnundan operasyon geçirecek, en az 1 hafta yok

Cleveland Cavaliers guardı Donovan Mitchell'ın, burnundaki kırığı onarmak için geçireceği operasyon sebebiyle bir hafta içinde yeniden değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Mitchell burnundan operasyon geçirecek, en az 1 hafta yok
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20 Mart 2024 12:12
Cleveland Cavaliers guardı Donovan Mitchell'ın, burnundaki kırığı onarmak için geçireceği operasyon sebebiyle bir hafta içinde yeniden değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Cumartesi günkü Houston Rockets mağlubiyetinde sakatlanan Mitchell, sakatlığı nedeniyle Pazartesi günkü Indiana Pacers maçını kaçırmıştı.

27 yaşındaki oyuncu, dizindeki kemik morarmasını tedavi etmek için PRP enjeksiyonu yaptırdıktan sonra Mart ayında yedi maça çıkamamıştı.

Mitchell bu sezon çıktığı 49 maçta 27,4 sayı, 6,1 asist, 5,3 ribaund ve 1,8 top çalma ortalamaları yakaladı. Harika performansına rağmen Cavs yıldızı, sezon ödülleri için şart koşulan 65 maç barajına ulaşamayacağından ötürü All-NBA kadrolarına seçilme şansını kaçıracak.

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