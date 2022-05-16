Miralem Pjanic'in rotası İtalya

İspanyol basını, Barcelona'da gelecek sezonki kadro yapılanmasına dair bir yazı kaleme aldı.



Sport'ta yer alan haberde; Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'in de durumuna değinildi ve tecrübeli yıldızın gelecek sezonki muhtemel adresinin Serie A olduğu belirtildi.



Katalan devinin çok büyük bir ihtimalle Pjanic'i kadroda tutmayacağı ifade edilirken, Pjanic'in Roma ve Juventus formalarıyla İtalya'daki başarıları hatırlatıldı ve Serie A'dan birkaç kulübün Bosnalı yıldız ile yakından ilgilendiği aktarıldı.



Öte yandan Beşiktaş'ın ise mali koşullar nedeniyle Pjanic'i bonservisiyle kadrosuna katmasının zor bir ihtimal olduğu ifade edildi.



Bu sezon Beşiktaş'ta 26 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 4 asist yaptı.





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