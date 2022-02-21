Milliler hentbolda farklı kaybetti

Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, İspanya'ya 41-17 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milliler hentbolda farklı kaybetti
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21 Şubat 2022 13:53
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu (MHC) Erkekler Şampiyonası, Ankara'da başladı. Türkiye, ilk maçında İspanya'ya 41-17 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 15'er dakikalık
üç periyot şeklinde oynanan maçta ilk periyodu, İspanya 14-5 önde geçti.

Maçın ikinci periyodunu da 27-13 üstün tamamlayan İspanya, son periyotta da etkili oyununu sürdürerek karşılaşmayı 41-17 kazandı.

Türkiye pazartesi günü saat 16.00'da ikinci maçında Kuveyt ile karşılaşacak.

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