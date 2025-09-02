Milli voleybolcu Çalışkan kardeşlerin babası toprağa verildi

MİLLİ Voleybolcular Sıla ve Selin Çalışkan kardeşlerin yaşamını yitiren babası Vedat Çalışkan (60), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

calendar 02 Eylül 2025 16:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Milli voleybolcu Çalışkan kardeşlerin babası toprağa verildi
Milli Voleybolcular Sıla ve Selin Çalışkan kardeşlerin kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren babası Vedat Çalışkan (60), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularından Sıla Çalışkan (28) ile kendisi gibi milli voleybolcu kardeşi Selin Çalışkan'ın (20) babası Vedat Çalışkan dün İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Vedat Çalışkan'ın cenazesi bugün, baba ocağı Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'ne getirildi. Cenazeye Sıla ve Selin Çalışkan'ın yanı sıra; Türkiye Voleybol Federasyon'u yetkilileri, Gebze Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, ve yakınları katıldı.

Çalışkan kardeşler babasının tabutu başında göz yaşı döktü. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Vedat Çalışkan, Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

 
