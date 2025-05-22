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Milli sporculardan Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya daha

Ege Kerem Yamanoğlu'ndan Dünya Rekoru ve Altın Madalya! Milliler Yunanistan'da Madalyaya Doymuyor

calendar 22 Mayıs 2025 17:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporculardan Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya daha
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- Ege Kerem Yamanoğlu, gençler dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu

 Yunanistan'da devam eden Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli takım, birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Ege Kerem Yamanoğlu, genç erkekler 2x50 metre hız disiplinini 37.58 saniyede tamamlayarak gençler dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride Polat Kaan Perçiner 3. olarak podyumda Ege Kerem'e eşlik ederken, genç kadınlar 2x50 metre hız disiplininde Görkem İpek Özay, gümüş madalya elde etti.

Milliler, 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere şampiyonadaki 8. madalyasını kazandı.


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