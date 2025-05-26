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Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te ikinci oldu

Dünyanın en genç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'teki prestijli Tepe Sigeman Turnuvası'nda ikinciliği elde etti.

calendar 26 Mayıs 2025 23:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te ikinci oldu
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Satrançta dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te düzenlenen Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda ikincilik elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada milli satranççının, Malmö kentinde 30. kez düzenlenen turnuvada önemli bir derece elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağız Kaan Erdoğmuş dünyanın en kuvvetli kapalı organizasyonlarından Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda 2 bin 701 elo performans ile oynayarak 7 turda 4 puanla ikinci oldu. Müthiş karşılaşmalara imza atan genç sporcumuz 8,2 elo kazandı. Büyükustamızı yürekten tebrik ediyoruz." denildi.


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