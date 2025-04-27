Milli para atletlerden Dünya Grand Prix'sinde 6 madalya

Milli para atletler, Fas'taki Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 4 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para atletlerden Dünya Grand Prix'sinde 6 madalya
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27 Nisan 2025 01:11

Milli para atletler, Fas'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin 3 ayağında 6 madalya kazandı. 

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Marakeş kentindeki organizasyonda milli atletler, 4 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Hamide Doğangün T53 400 ile T53 100 metrede, Muhammed Khalvandi F47 cirit atmada ve Abdullah Ilgaz, T47 yüksek atlamada altın madalya aldı.

Zübeyde Süpürgeci, T54 40O ile T54 100 metrede gümüş madalyanın sahibi oldu.

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