Milli oyuncunun çapraz bağları koptu! Sezonu kapattı!

Bournemouth forması giyen Enes Ünal, antrenmanda sakatlandı. Çapraz bağları kopan milli oyuncu sezonu kapattı.

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Milli oyuncunun çapraz bağları koptu! Sezonu kapattı!
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08 Ocak 2025 15:30
Son güncelleme 08 Ocak 2025 16:27
Bournemouth forması giyen milli oyuncu Enes Ünal'dan kötü haber geldi.

Bournemouth, antrenmanda sakatlanan Enes Ünal'ın sağ diz çapraz bağında yırtık tespit edildiğini ve kısa süre içinde ameliyat olacağını açıkladı.

Çapraz bağları kopan milli oyuncunun sezonu kapattığı belirtildi.

SAKATLIK GEÇMİŞİ

Bournemouth kariyerindeki ikinci sakatlığını yaşayan milli oyuncu, Mayıs 2024'te ayak parmağından sakatlanmış ve tam 101 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Enes Ünal şu ana kadar Getafe, Villarreal ve Twente formaları giydi. Yıldız isim sakatlığı sebebiyle kariyeri boyunca toplam 63 maç kaçırdı.

 

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